Santo Domingo.– El Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA) inauguró este jueves sus nuevas instalaciones de Ginecología y Obstetricia, con el objetivo de mejorar la atención médica de la mujer y garantizar servicios de calidad.

HUDCFFAA inaugura modernas áreas

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, acompañado de su esposa, Varinnia Durán de Fernández, presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA), y del director general del hospital, coronel médico gineco-obstetra Dr. Tomás Brache Ovalles, ERD.

Las modernas áreas, ubicadas en la segunda planta del hospital, forman parte del proceso de modernización de la infraestructura hospitalaria de las Fuerzas Armadas, dotadas de tecnología de vanguardia, consultorios especializados, cubículos modernos, climatización integral y estaciones de trabajo digitalizadas, lo que permitirá brindar una atención más humana, digna y segura.

La nueva área incluye cinco consultorios equipados, sala de espera confortable, camillas modernas y mobiliario funcional, garantizando un servicio eficiente y de calidad para las pacientes.

Salud de la mujer y el recién nacido

“Con este nuevo espacio damos un paso más en nuestra visión de consolidarnos como un referente nacional en la atención integral a la salud de la mujer y el recién nacido, respaldados por un equipo de profesionales altamente calificados”, afirmó el Dr. Brache Ovalles.

Durante la inauguración, las autoridades realizaron la entrega de canastillas a futuras madres, en un gesto de apoyo y solidaridad hacia las pacientes próximas a dar a luz, reforzando el compromiso del HUDCFFAA con el bienestar y la salud integral de la mujer.