Huellas del Siglo firme hacia clasificación

El club Huellas del Siglo se apoyó sobre su defensa en los minutos finales para imponerse 105 por 86 a San Carlos, y poner su récord en 5 victorias y dos reveses en el cierre de los enfrentamientos intergrupales del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

Los de Cristo Rey además tuvieron una ofensiva distribuida, que contó con cinco jugadores en cifras dobles, siendo los hermanos Bautista, Richard y Randy, los más determinantes en los últimos cinco minutos de juego, tramo del partido en que los sancarleños descontaban una diferencia que llegó a ser hasta de 18 puntos en la primera mitad.

Randy Bautista evade la defensa de Kevin Pérez.

«Fue una importante victoria porque nos deja liderando nuestro grupo. Hemos trabajado mucho para esto, sobre todo en los últimos entrenamientos y hoy lo pusimos de manifiesto en cancha», expresó Richard, quien anotó 23 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes.

El pimentoso armador además destacó la labor de los jugadores suplentes, quienes aportaron 40 puntos a la victoria.

De su lado Randy, quien culminó con 15 tantos, habló sobre la confianza recibida por el dirigente de Huellas, Carlos Medina.

“Él (Medina) me dijo que saliera a la cancha a hacer mi juego y que me divirtiera . Me siento súper bien por la confianza que me ha dado”, señaló el menor de los Bautista, que también repartió 5 balones y capturó 5 tableros.

Por San Carlos, Manuel Guzmán anotó 22.