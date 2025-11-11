Deportes Baloncesto

Apagón nacional obliga a posponer el primer juego de la final del Torneo de Baloncesto del Distrito

Imagen publicitaria de las finales del TBS Distrito 2025 entre San Carlos y Mauricio Báez.

Santo Domingo.- El primer partido de la serie final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, entre los clubes San Carlos y Mauricio Báez, fue pospuesto para este miércoles debido al apagón que afectó todo el país este martes.

La decisión de suspender el encuentro, programado para las 8:00 de la noche de este martes en el Pabellón de Voleibol Ricardo –Gioriver– Arias del Centro Olímpico, se tomó tras la falla registrada en una subestación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en San Pedro de Macorís, que provocó el gran apagón.

El calendario contemplaba celebrar el segundo partido de la final este miércoles y el tercero el próximo viernes, por lo que es probable que se mantenga el mismo orden de fechas establecido.

