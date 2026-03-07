El huracán Melissa que causó más de 90 muertes en Jamaica, Haití y es considerado el ciclón más fuertes que azotó a Jamaica, según los registros del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

La tormenta produjo una marejada ciclónica devastadora y vientos destructivos en Jamaica y Cuba, y provocó lluvias extremas e inundaciones en República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba.

Ante esta realidad el Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial retiró el nombre de Melissa de su lista rotativa de nombres debido a la muerte por la destrucción que causó en el Caribe en octubre de 2025 y el comité seleccionó a Molly como nombre de reemplazo.

En su punto máximo, Melissa fue clasificada como tormenta de categoría 5 según la Escala de Vientos de Huracanes Saffir Simpson, con vientos potencialmente mortales que alcanzaron los 300 km/h.

Puedes leer: República Dominicana aprueba 800 vuelos adicionales tras desvío de turistas por el huracán

La tormenta Melissa iguala al huracán Dorian en las Bahamas en 2019 y al huracán del Día del Trabajo de 1935 en EE. UU. como el huracán más fuerte (en términos de velocidad máxima sostenida del viento) que tocó tierra en la cuenca atlántica.

«Los riesgos asociados a los ciclones tropicales son reales y están aumentando. Basta con que un ciclón tropical toque tierra para revertir años de desarrollo. Y, lamentablemente, este fue el caso del huracán Melissa», declaró la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

Se informó que «la recuperación será larga y difícil. A pesar de la fuerza de Melissa, las pérdidas de vidas se cifraron en decenas, no en miles.

Esto demuestra la precisión de los pronósticos anticipados y el uso de estas alertas tempranas para respaldar la acción temprana.

Los miembros del Comité de Huracanes pueden estar orgullosos de sí mismos por salvar tantas vidas y ayudar a proteger sectores clave de la economía como el transporte, la energía y la pesca», afirmó en un mensaje de video inaugural.