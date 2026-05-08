Muere joven baleada por su expareja, un agente policial, en Los Frailes

Una joven de 27 años murió el miércoles tras permanecer varias semanas hospitalizada luego de recibir un disparo durante un incidente ocurrido el pasado 21 de marzo en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este, un caso por el que está acusado un agente policial.

La víctima fue identificada como Nikaury Alicia Heredia Taveras, quien sufrió graves heridas internas después de resultar impactada de bala en medio de una discusión con su expareja, Adonis Pimentel, señalado por familiares como raso de la Policía Nacional y miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Tras el fallecimiento de la joven, sus familiares exigieron que el proceso sea recalificado como homicidio, debido a que inicialmente el imputado enfrentaba cargos por agresión y se le había impuesto una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva.

De acuerdo con las versiones ofrecidas por allegados, el hecho ocurrió cuando el agente supuestamente intentaba llevarse a la joven utilizando un arma de fuego.

Puedes leer: Sargento que mató a su pareja es puesto a disposición de la justicia

Un comerciante de un colmado cercano aseguró que intervino al observar que la mujer aparentemente era obligada a marcharse y que el hombre portaba un arma visible. Según los testimonios, durante el forcejeo entre ambos hombres se produjo el disparo que impactó a la víctima.

La bala le perforó un pulmón, el hígado y el estómago, además de quedar incrustada en la columna vertebral, provocándole lesiones que la dejaron postrada en cama.

Familiares y amigos denunciaron además que Nikaury habría sido víctima de amenazas, hostigamiento y agresiones físicas durante más de un año, debido a que buscaba terminar la relación.