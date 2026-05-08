El Estadio Quisqueya Juan Marichal está listo para recibir mañana, sábado 9 de mayo, por primera vez en República Dominicana, al famoso cantante británico Ed Sheeran, como parte de su gira mundial “LOOP Tour”.

El evento, que cuenta con la producción de SD Concerts, ha generado gran expectativa entre sus seguidores dominicanos, quienes esperan corear canciones emblemáticas como “Shape of You”, “Perfect”, “Thinking Out Loud” y otros temas que han marcado su exitosa trayectoria musical a nivel internacional.

Las puertas del estadio estarán abiertas a partir de las 6 p. m., para evitar congestionamientos y facilitar el rápido ingreso a los miles de fanáticos que se espera asistan al concierto.

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Tras su presentación en República Dominicana, el joven cantante de 35 años continuará su recorrido por Latinoamérica, que incluye presentaciones en Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

En septiembre del pasado año (2025), Ed Sheeran lanzó su octavo álbum de estudio, titulado «Play», en el que se entrega nuevamente al pop vibrante y pegajoso, como ya había adelantado con sencillos como Azizam, Sapphire y A Little More.