Ibai Gómez: “Veo al equipo muy ilusionado”

Burdeos.- Ibai Gómez (Bilbao, 1989) asumió, tras un año como entrenador a tiempo completo, el reto de liderar a República Dominicana en unos Juegos Olímpicos. Y, tras un inicio esperanzador, se enfrenta a España en la segunda jornada.

Un partido especial para él y para el que ve a sus jugadores, como asegura en una entrevista con EFE, “muy ilusionados” y con “mentalidad de creer” que se puede hacer un buen papel.

Un Ibai Gómez que rememora, en una entrevista en Burdeos, lugar actual de concentración de la selección dominicana para los Juegos Olímpicos, cómo le surgió la posibilidad de hacerse cargo del equipo nacional de República Dominicana.

Algo que, al principio, pensó que era una ”broma”.

¿Cómo acabas siendo seleccionador olímpico de República Dominicana?

Respuesta- Es curioso (ríe). Mientras jugaba yo era entrenador ya, durante 13 temporadas, pero cuando llegué a Vitoria tuve que dejarlo por no poder compaginarlo. Y el año pasado hice mi primer año ya centrado 100% en esta nueva etapa de entrenador. En noviembre me llegó una llamada, que al principio pensé que era una broma porque te llama la atención. Me preguntaron si estaba dispuesto a coger a la República Dominicana, me explicaron un poco más, que se habían clasificado para los Juegos Olímpicos… y les dije que quería hacer un análisis de lo que yo podía aportar al grupo y qué posibilidades había de competir.

A partir de ahí, vimos que las posibilidades eran reales y que podíamos aportar a la Federación y aquí estamos, muy contentos.

Habla de esa llamada, pero, ¿cuál es el detonante de la misma para que se fijen en usted?

R: Hay dos personas que trabajan, o ayudan, en Madrid y Donosti, a la Federación Dominicana. Nos vinieron a ver tres partidos, les gustó lo que transmitió el equipo y cómo se lo transmitíamos nosotros al equipo. Así nos lo comunicaron y así surgió.

Un equipo con mucho aroma español. Jugadores, cuerpo técnico…

R- Una de las cosas que tuvimos que analizar fue a los jugadores con doble nacionalidad. No es como en otras selecciones que llamas, convocas y ya está. También hay que convencerles un poco con el trabajo que vamos a hacer y la idea que tenemos. Y afortunadamente todas las respuestas fueron positivas. Para nosotros era importante, por la forma de trabajar, tener jugadores con esa mentalidad de trabajo europea, no solo española; y se están integrando bien.

P- Junior Firpo se cayó a última hora. ¿Qué pasó?

R- Con Junior sabíamos que el Leeds en principio no iba a dejarle, pero era un jugador determinante para nosotros. Sabíamos que puede haber cuatro reservas y decidimos esperar a Junior hasta última hora para meter a un reserva a última hora si no pudiera venir, y así ha sido.

Puedes leer: “Elevar el nivel”, desafío de los dominicanos para enfrentar a España, según Ibai Gómez

P- Toca partido contra España. Partido especial para usted. ¿Cómo ve a su equipo?

R- Veo al equipo ilusionado. El otro día vieron que somos capaces de competir en un partido difícil contra Egipto. El equipo dio la cara, fue un partido igualado. Mañana es un partido distinto, seguramente contra una de las favoritas para el oro. Les veo muy ilusionados. Soy muy de mentalidades y veo al equipo con la ilusión y mentalidad de creer, que es el primer paso.

P- ¿Qué es lo que más le preocupa del partido contra España?

R- Me preocuparía que el equipo no creyera. España es, a priori, muy superior a nosotros. Es un punto que me puede preocupar, esa puesta en escena. Pero estamos trabajando en ello y confío en que los chicos estén preparados.

Puedes leer: La necesidad de mejorar de España ante el sueño dominicano

P- ¿Qué objetivo se marcan en estos Juegos Olímpicos?

R- Ahora mismo, el objetivo es competir mañana. Sobre todo, que los chicos sean conscientes de que pueden competir contra cualquier selección y, si damos ese paso, en la última jornada llegaremos con posibilidades y será un punto importante, pase lo que pase mañana. Y ya el siguiente objetivo sería pasar esa fase de grupos y ver hasta dónde podemos llegar.

P- Para usted, en su aún corta carrera como entrenador, ¿qué paso viene después de estos Juegos Olímpicos?

R- Hemos firmado por el Arenas, de Segunda Federación. Es un paso importante para nosotros. Hay que quemar etapas, como en todo; como me pasó siendo jugador. Creemos que es el sitio idóneo para estar después y ahora cuando terminemos aquí, que ojalá sea lo más tarde posible, iremos para Getxo para estar con un histórico y hacer una temporada bonita.

P- Y mientras, para los Juegos Olímpicos, ha contado con talento español en el cuerpo técnico para que le ayuden.

R- Sí, es gente que me ha ayudado como jugador, en la que confío plenamente. Sin ellos sería imposible hacer el trabajo de nuestro día a día. Son gente que están apostando por mí igual que yo por ellos. Somos un grupo de amigos, que eso es clave. La mentalidad y la ilusión la tenemos nosotros incluso más que los chicos y es lo que tratamos de transmitir. Muy orgulloso y contento de estar con ellos.