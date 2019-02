Una década después de su última actuación en República Dominicana el grupo musical Il Divo regresa para una sola actuación el próximo sábado 23 en el salón Filmore de Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana.

El cuarteto de cantantes masculinos formado en Inglaterra por el creador de Factor X, Simon Cowell, tocará suelo dominicano como parte de su gira mundial “Timeless”, nombre de su nueva producción discográfica con la se han presentado varios escenarios del mundo.

Sus miembros no salieron de un reality show como se estila en estos tiempos, Simon recorrió el mundo buscando cantantes en un casting que dio como resultado la escogencia de Urs Bühler, Carlos Marín, David Miller y Sébastien Izambard.

15 años después de su debut de la mano de este exitoso productor inglés, el cuarteto decidió continuar sin su ala protectora, por lo que tomaron las riendas de la agrupación.

Esta es la primera vez en que además de cantantes asumen como productores de su nuevo disco y de esta gira que finalizará en noviembre de 2019 después de hacer casi 200 shows.

Carlos Marín, integrante de Il Divo, dijo sentirse feliz de regresar al país 10 años después de haberse presentado aquí.

“Estamos felices de regresar a República Dominicana y esta vez por Punta Cana, uno de los lugares más bonitos que tienen ustedes. Tenemos preparado un concierto en el que repasaremos las canciones de todos nuestros discos, cantaremos nuevas, conocidas y aquellas que están incluidas en producciones, pero casi no cantamos”, dijo a este diario el artista de nacionalidad española.

Se sienten felices por la independencia que les da ser sus propios managers, y decidir dónde y a quién cantarle. Es por ello que se negaron a cantarle al presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

“Dijimos que no nos interesaba. Ningún artista quería ir. Hay un americano en el grupo que no comparte nada con él. Bueno ni él ni ninguno de nosotros. Es un racista. Y yo como español a un tío que critica a lo latino no le canto. Y no fuimos. Y a mí la política me da igual. Ni voy a votar”, confesó en cierta ocasión Marín al diario 20 Minutos de España.

Sobre la música urbana, de moda en estos tiempos, Marín dijo que aunque la escuchan y la bailan cuando van a una discoteca, la música buena no pasa de moda.

“Cuando se hace música buena a la gente le gusta y al final te lo agradece, por eso nuestra ópera-pop siempre tendrá espacio, nunca pasará de moda”, explicó.

Tras su concierto del próximo sábado, organizada por la empresa SD Concerts, del empresario Saymon Díaz, Il Divo continuará la gira por escenarios de Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Chile entre otros países de Latinoamérica.

EL DATO

Las boletas

Las boletas para disfrutar del cuarteto que ha vendido más de 40 millones de discos, van desde RD$1,900 VIP en adelante y se venden en tuboleta.com.do, Tiendas La Sirena, Supermercados Pola, Club de Lectores del Listín Diario, Ticket Express y Spring Center.