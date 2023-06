Iluminada Muñoz agradece acogida

La comunicadora oriunda de La Vega, Iluminada Muñoz se siente agradecida de Santo Domingo, por acogerla con respeto desde su incursión en la radio, donde, dice, funge como portavoz de la defensa de diversas causas sociales.

La analista del espacio El Gobierno de la Tarde de la Z 101, y coordinadora de la referida emisora, afirma que aunque muchas veces sea catalogada como muy fuerte por sus opiniones, el altruismo y el deseo de aportar socialmente es lo que prevalece en ella.

“Cuando la gente no te conoce te puede catalogar de prepotente, mas, tengo muy claro mi compromiso de decir las cosas que muchos no quieren, además es de gran satisfacción saber que los comentarios que he hecho han calado lo suficiente para conseguir cirugías, implantes, ayudas para discapacitados, no videntes, madres solteras, niños y ancianos. Agradezco que los funcionarios públicos atiendan las solicitudes”, manifestó.

También te podría interesar: Burger Holic Street Food celebra aniversario y anuncia apertura sucursales

Agregó que “definitivamente vale la pena ser enérgico y contundente. Soy feliz cuando al final del día la gente dice gracias porque tú hablaste por nosotros”.

Altruismo

Iluminada es creadora de la marca de labiales “Indómita”, proyecto que desde sus inicios busca entregar el 100 por ciento de las ventas a fundaciones sin fines de lucro.

La comunicadora reveló que gracias a la recaudación, a través de su marca, dos fundaciones que cubren tratamientos de cáncer, recibirán la suma de 500 mil pesos cada una.