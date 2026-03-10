Importadores podrían recibir miles de millones en reembolsos tras fallo judicial

Un juez federal de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, Richard Eaton, determinó la semana pasada que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por los aranceles que pagaron antes de que estos fueran anulados por la Corte Suprema federal el mes pasado.

Según el fallo, todos los importadores registrados tienen derecho a beneficiarse de la decisión del máximo tribunal, que eliminó los amplios impuestos a las importaciones impuestos el año pasado por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).

En ese contexto, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, está exigiendo que se devuelvan miles de millones de dólares a familias y empresas afectadas por esos aranceles.

De acuerdo con datos citados por la gobernadora, los aranceles considerados inconstitucionales costaron a Nueva York aproximadamente 13.5 mil millones de dólares. Estos impuestos impactaron productos básicos, regalos y otros bienes de consumo, con un costo promedio estimado de unos 1,750 dólares por hogar.

El tema también es relevante para la comunidad dominicana. Actualmente, cerca de un millón de dominicanos viven en el estado de Nueva York, y decenas de miles son dueños de negocios como supermercados, consultorios médicos, bodegas, empresas de distribución de alimentos y compañías dedicadas al envío de mercancías hacia la República Dominicana, entre otros.

Mientras tanto, otro tribunal federal rechazó la semana pasada un intento del gobierno federal de retrasar el proceso de reembolsos. La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal decidió continuar con el proceso y devolvió el caso al tribunal de comercio en Nueva York para la siguiente fase.

Hasta mediados de diciembre, el gobierno federal había recaudado más de 130,000 millones de dólares gracias a estos aranceles, que ya fueron eliminados. Según estimaciones del Penn Wharton Budget Model, el monto total de reembolsos que podría tener que pagar el gobierno podría llegar a unos 175,000 millones de dólares.

Ahora, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) deberá encontrar la forma de procesar estos reembolsos. Sin embargo, la agencia informó al juez que su sistema no fue diseñado para manejar devoluciones masivas de este tipo.

Aunque CBP suele procesar reembolsos cuando hay errores en los pagos de aranceles, el volumen de devoluciones que podría generarse en este caso representa un desafío mucho mayor.