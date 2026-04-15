El evento busca impulsar una estrategia país basada en sostenibilidad, innovación y conexión entre sectores. La actividad fue encabezada por el presidente Luis Abinader./Foto Guillermo Burgos

«Expo Sostenible 2026» quedó inaugurada esta mañana con la presencia del presidente Luis Abinader, donde los organizadores buscan crear una estrategia país en la forma de una experiencia transformadora.

Expo Sostenible nació como una iniciativa para generar impacto real y duradero. Una plataforma que busca conectar empresas, instituciones y ciudadanos alrededor de un mismo propósito.

«Avanzar hacia un desarrollo sostenible y consciente, con la convicción de que es posible construir un mejor futuro para nuestro país».

Samuel Sena, presidente del CODEESD, y Francisco Valdez, presidente de Grupo BL, agradecieron a los aliados que han apoyado la iniciativa que permite avanzar en esta conversación tan necesaria para nuestra nación.

Los organizadores plantean que no se trata de hacer otro evento más, sino diseñar una estrategia país en la forma de una experiencia transformadora.

Precisan que cuando empezaron a conceptualizar Expo Sostenible, «se hicieron una pregunta muy simple, ¿cómo lograr que la sostenibilidad no se quede en discurso? y la respuesta fue integrando, por eso aquí no hay solo un foro, hay paneles, pero también hay feria; hay conversaciones, pero también espacios de negocio; hay contenido, pero también experiencias memorables».

Indicaron que el eco-hub, los emprendedores, el área educativa y la transmisión en vivo no son espacios independientes entre sí.

«Todo fue cuidadosamente diseñado para conectar mentes, dar ideas, generar oportunidades y promover una participación«.

Además de coordinar actores distintos, alinear agendas y lograr que todo ocurra al mismo tiempo, sin perder el sentido ni la esencia.

«Lo que estamos construyendo aquí es una plataforma donde las conversaciones generan acciones, donde las ideas se convierten en proyectos y donde las conexiones generan valor real y tangible. Porque al final lo importante no es solamente lo que ocurre aquí dentro, sino lo que pasa y empieza después. Hoy ese espacio ya está en marcha».

Dijo que el Grupo BL reafirmó su compromiso de continuar desarrollando proyectos de marcaje y eventos responsables que generen impacto social positivo, aportando valor a la República Dominicana.