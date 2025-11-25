Grupo De Valle ha marcado un hito significativo en el sector turístico dominicano con la próxima inauguración del Days Inn by Wyndham Juan Dolio, programada para el 8 de diciembre.

Este evento no solo celebra la apertura de un nuevo establecimiento hotelero de estándar internacional en la zona turística de Juan Dolio, sino que también representa la llegada de la prestigiosa marca Days Inn by Wyndham a suelo dominicano por primera vez.

Este desarrollo consolida la presencia de Wyndham Hotels & Resorts en el Caribe y subraya el atractivo de la República Dominicana como destino de inversión.

Visión 2030

Este proyecto hotelero es una pieza fundamental dentro de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa, enmarcada específicamente en el proyecto que forma parte de la Visión 2030 del Grupo De Valle II.

Esta iniciativa busca posicionar hoteles con marcas internacionales a no más de 30 minutos de los principales centros económicos del país, asegurando que el desarrollo turístico se alinee con las metas nacionales de expansión y competitividad.

Juan Dolio

La apertura del Days Inn by Wyndham en Juan Dolio será fundamental para el desarrollo de turístico del mismo. Al ser el cuarto hotel desarrollado por Grupo De Valle en menos de 36 meses, este establecimiento, que cuenta con 114 habitaciones, tendrá un impacto económico directo a través de la generación de empleos directos e indirectos, respondiendo a la creciente demanda de productos hoteleros.

Agradecimientos

“La llegada de Days Inn by Wyndham a Juan Dolio es un hito importante para la región”, declaró Edward De Valle II, presidente de Grupo De Valle. “Este proyecto refleja la esencia de Visión 2030: llevar marcas globales a mercados de gran potencial, generando empleo, inversión y crecimiento sostenible. Juan Dolio es un ejemplo claro de esta visión alineada con la agenda nacional de desarrollo”.

Primer Days Inn

La designación de este hotel como el Primer Days Inn by Wyndham en República Dominicana le otorga un valor especial dentro del portafolio del Grupo De Valle. Este logro demuestra la capacidad de la empresa para atraer y desarrollar marcas globales de renombre, fortaleciendo la oferta hotelera del país y consolidando a Juan Dolio como un destino de alto potencial para diferentes segmentos de viajeros.

Grupo De Valle expresó su agradecimiento especial a BanReservas como co-garante del préstamo de este desarrollo y por su confianza y compromiso con el crecimiento responsable del país. “Su liderazgo y solidez los convierten en un referente regional y global”, añadió De Valle.