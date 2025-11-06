Santo Domingo.– El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) informó que ya está disponible el retiro de medicamentos en tabletas o cápsulas correspondientes al Programa de Medicamentos de Alto Costo, a través de la farmacia del centro de salud.

De acuerdo con el comunicado, los medicamentos inyectables solo podrán ser retirados para aplicación en otros centros de salud, conforme a las disposiciones establecidas por el programa.

Asimismo, se aclaró que los pacientes que reciben su tratamiento directamente en el INCART deben contactar a su médico tratante, ya que este servicio aún no se encuentra habilitado en el centro.

Con esta medida, el INCART busca facilitar el acceso oportuno a los tratamientos orales de alto costo, garantizando la continuidad terapéutica y el bienestar de los pacientes oncológicos del país.