INCART habilita retiro de medicamentos en tabletas o cápsulas del Programa de Medicamentos de Alto Costo

Santo Domingo.– El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) informó que ya está disponible el retiro de medicamentos en tabletas o cápsulas correspondientes al Programa de Medicamentos de Alto Costo, a través de la farmacia del centro de salud.

De acuerdo con el comunicado, los medicamentos inyectables solo podrán ser retirados para aplicación en otros centros de salud, conforme a las disposiciones establecidas por el programa.

Asimismo, se aclaró que los pacientes que reciben su tratamiento directamente en el INCART deben contactar a su médico tratante, ya que este servicio aún no se encuentra habilitado en el centro.

Con esta medida, el INCART busca facilitar el acceso oportuno a los tratamientos orales de alto costo, garantizando la continuidad terapéutica y el bienestar de los pacientes oncológicos del país.

