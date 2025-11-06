Muchos pacientes tienen que regresar a su casa.

El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Taveras (Incart), todavía en horas de la mañana de este jueves, no contaba con una fecha definitiva para operar al 100 %, tras cumplir cuatro días funcionando de manera parcial debido a una grave falla eléctrica que afectó su sistema interno, según personal que labora allí.

Pese a que las autoridades del centro aseguraron en un comunicado que el hospital “opera en un 90% de su capacidad”, la realidad observada por El Nacional durante una visita contradice esas declaraciones.

De acuerdo con fuentes internas, solo alrededor del 70 % del personal se mantiene activo, mientras que varios servicios esenciales permanecen limitados o completamente detenidos.

El origen del problema radica en que el panel de “breakers” se quemó por completo, junto con parte del cableado subterráneo, dejando fuera de servicio áreas clave y afectando de manera directa los sistemas digitales.

Los daños a los servidores han impedido el registro y la entrega de los medicamentos de alto costo, lo que mantiene a decenas de pacientes sin recibir sus tratamientos en el Incart.

“Los medicamentos no se están entregando porque no hay acceso al sistema digital para reportar la entrega al Ministerio de Salud”, explicó una fuente del centro, al tiempo que indicó que tampoco se están ofreciendo consultas externas, debido a que el sistema administrativo y médico continúa paralizado.