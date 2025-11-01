Drogas y pertrechos militares ocupado en una casa en Santo Domingo Este.

Santo Domingo Este.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, incautaron más de 5,000 gramos de presunta cocaína, un arsenal de armas de fuego, pertrechos militares, vehículos y otras evidencias durante un allanamiento realizado en este municipio.

La operación fue ejecutada en una residencia ubicada en la calle Retiro del Prado, del sector Prado Oriental, tras informes de inteligencia que alertaban sobre la presunta venta de sustancias narcóticas en la zona.

Durante el registro, los equipos ocuparon RD$49,000 pesos en efectivo, un peso digital, dos DVR, varios teléfonos celulares, una laptop, una tableta, pertrechos militares y documentos personales.

Asimismo, fue decomisado un Jet Ski y tres vehículos, uno de los cuales tenía una caleta oculta en los asientos delanteros. En su interior se hallaron cuatro paquetes y tres envolturas de presunta cocaína, con un peso total de 5,001 gramos, envueltos en fundas plásticas.

En el lugar también fueron confiscados cuatro fusiles calibre 5.56, cinco cargadores, varias cápsulas, una pistola Glock, municiones, una balanza, una máquina de contar dinero y otros objetos vinculados a la investigación.

Por el caso, la DNCD y el Ministerio Público persiguen a Elvin Antonio Reynoso Féliz, a quien exhortaron a entregarse a las autoridades para responder por las acusaciones en su contra.

Las autoridades informaron que se mantiene abierta la investigación, mientras los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis correspondientes.