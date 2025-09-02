Incendio de camión tanquero causa caos en la Circunvalación Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- La mañana de este martes un camión tanquero cargado de combustible se incendió de forma aparatosa mientras transitaba por la Circunvalación Santo Domingo, a la altura de la comunidad Mal Nombre, en el municipio Santo Domingo Norte.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el siniestro se produjo luego de que la patana impactara contra las barandas de la autopista tras colisionar con un automóvil. El choque provocó de inmediato un incendio que consumió por completo el vehículo de carga, generando una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Heridos y respuesta de emergencia

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron con lesiones leves, las cuales no ameritaron traslado hospitalario.

En el lugar intervinieron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de La Victoria y del Distrito Nacional, además de una ambulancia de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

También brindaron apoyo una unidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), dos patrullas de la Policía Nacional y una brigada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Zona acordonada y tránsito afectado

El tramo de la vía fue inmediatamente acordonado y el tránsito desviado mientras se realizaban las labores de extinción y control del fuego. Aunque el incendio fue sofocado en cuestión de horas, las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia preventiva ante el riesgo de derrames o reactivación de las llamas.