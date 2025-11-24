Incendio en Parque del Este: Chispa de soldadura en colchón provoca fuego en instalaciones

Se reportó un incendio este lunes en el área de fosa del Pabellón de Gimnasia en el Parque del Este.

Dicho incendio se originó a causa de una chispa proveniente de trabajos de soldadura.

La chispa cayó directamente sobre un colchón, lo que provocó el fuego dentro de las instalaciones.

El fuego destruyó toda esa área, el mismo ya fue sofocado por los bomberos.

«Esa área es muy necesaria para nuestros entrenamientos. Lo que nos costó 15 años tener, ahora está totalmente destruido», manifestó Edwin Rodríguez, presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia.

Los trabajos que se realizan en dicho pabellón corresponden a las remodelaciones que se están realizando en diferentes instalaciones deportivas de cara al montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en el país el próximo año.