Marileidy Paulino enfrentará prueba de fuego

A raíz de lo sucedido en la pasada final de la Liga Diamante, ha surgido la interrogante ¿podrá Marileidy retener el título de campeona del mundo en los 400 metros planos?

La velocista dominicana Marileidy Paulino enfrentará desde el domingo una prueba de fuego en el Campeonato Mundial de Atletismo, que inicia esta noche y culmina el 21 de septiembre en Tokio, Japón.

La actual campeona mundial y olímpica de los 400 metros planos, correrá el domingo a las 6:25 de la mañana la preliminar y si logra avanzar estará en la pista nuevamente el martes a la 8:05 a. m. para ir en busca de la final.

Pese a que su mayor rival es el tiempo, Marileidy en su búsqueda de su segundo título mundial individual seguido tiene por delante a la bahreiní Salwa Eid Naser, quien la en la final de la Liga Diamante con un tiempo de 48.70 segundos. La dominicana registró 49.23.

Este año, la dueña de la marca olímpica con 48.17 segundos, ha tenido como sus mejores tiempos, el 48.81 obtenido en la parada de la Liga Diamante de Francia y 49.06 registrado en la parada de Mónaco.

Paulino no es la única

La delegación dominicana de atletismo también tendrá en competencia a los velocistas Alexander Ogando, Lidio Féliz y Liranyi Alonso.

Ogando estará accionando en los 200 y 400 metros planos, mientras que Féliz lo hará en los 200.

Liranyi, medallista de oro en los pasados II Juegos Panamericanos Junior en Asunción, estará en el mundial en los 200 metros lisos.