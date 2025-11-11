El Ministerio Público (MP) ha dejado atrapada en el caso Calamar a Kimberly Zayas Martínez, una joven estudiante de odontología que, con apenas 19 años, fue incluida en el expediente por recibir aportes familiares para sus gastos universitarios.

Durante la exposición de su defensa material el pasado jueves, a cargo de su abogado Carlos Moreno, se denunció la desproporción de la acusación y la falta de pruebas que ha impactado la vida de la joven, cuya única «transacción sospechosa» fue recibir fondos de su hermano para continuar sus estudios superiores.

El abogado Carlos Moreno debilitó la acusación ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, quien conoce la fase preliminar. El togado argumentó que la imputación por lavado de activos no solo carece de pruebas, sino que ignora flagrantemente la ley, ya que los montos están muy por debajo de los umbrales mínimos establecidos.

“La vida de una joven fue trastocada por transacciones que ni siquiera rozan los parámetros de operación sospechosa, que inician en los US$10,000”,señaló.