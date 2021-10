Indiscreto

El Juego del Calamar es la serie de mayor éxito entre los espectadores de todo el mundo. El programa más visto de la historia de la plataforma está valorada en mucho dinero para Netflix, a través de estimaciones internas según ha informado Bloomberg.

Su costo y ganancia

La serie, que costó US$ 21,4 millones por nueve episodios, está en camino de entregar a Netflix ganancias por US$ 891 millones, según Bloomberg.

El ‘valor de impacto’ se describe como una medida de la contribución económica de un título a Netflix según la visualización de los suscriptores.

Un empleado que trabajaba para Netflix fue despedido recientemente después de filtrar información sobre cuánto pagó la compañía por varios programas, incluido Squid Game.

Espera juicio

El actor Jussie Smollett, quien espera juicio en noviembre, tras recibir 16 acusaciones, entre ellas por mentir a la policía cuando fue supuestamente golpeado por dos hombres blancos, dijo el año pasado que deseaba poder “gritar desde la azotea” sobre su problema legal.

Mantiene inocencia

Al abordar el caso en Instagram Live, Jussie explicó: “Ha sido más que frustrante porque siendo alguien tan franco… ha sido difícil estar tan callado. No poder decir todas las cosas que quieres decir, no poder gritar desde la azotea”, señaló. A pesar de mantener su inocencia, Jussie no se siente optimista sobre su caso y dijo que la ciudad de Chicago ‘no dejará pasar esto’.

El actor también afirmó que teme que la corte pueda tratar de hacer de él un ‘ejemplo’.

“No dejarán pasar esto…” dijo.

En Wonder Woman

La actriz Lynda Carter, quien interpretó a La Mujer Maravilla en la serie original de los años 1980, está lista para regresar para Wonder Woman 3 junto a Gal Gadot. El anuncio fue realizado durante el DC FanDome 2021 por la directora Patty Jenkins.

De regreso

Carter se unió a Jenkins durante el evento virtual de fans confirmando que la actriz de 70 años volvería a interpretar su papel de la guerrera Asteria en la exitosa franquicia después de su participación en Wonder Woman 1984. Según la revista People, la directora señaló que todo el elenco estaba ‘extremadamente emocionado’ por Wonder Woman 3. No se reveló información adicional sobre el resto del elenco, la fecha de lanzamiento y la trama, informa La Botana.