Indolencia de la alcaldesa

Señor director

Todo parece indicar que la alcaldesa del municipio Santo Domingo Norte, señora Betty Gerónimo, desconoce cómo sube la calidad de vida de los munícipes cuando son construidas, reconstruidas o bacheadas las calles de su sector,

Parece que la señora Gerónimo desconoce que una calle en buen estado reduce la posibilidad de accidentes de tránsito y mejora la movilidad para peatones porque evita que éstos tropiecen con los hoyos en las calzadas.

Parece que la señora alcaldesa no ha visto que sube la calidad de vida y la seguridad de un munícipe que sale a la calle seguro de que no llegará a su destino sucio y ajado, porque no corre el riesgo de caer en un hoyo lleno de agua y lodo.

Una calle en buen estado promueve el crecimiento económico de los ciudadanos, porque facilita el comercio y el transporte de bienes.

Una calle en buen estado incrementa la salud pública al reducir contaminantes y se eleva la estética y el orgullo de la comunidad, en el sentido de que las familias pueden recibir visitas sin sentir vergüenza ni remordimiento.

He observado con mucha indignación, rabia e impotencia la indiferencia de la señora alcaldesa sobre el progresivo deterioro de las calles de los sectores de Villa Mella, en Santo Domingo Este, principalmente de aquellos donde viven los sectores de menores ingresos.

Algunas de esas calles están en tan mal estado que los vecinos han tenido que descontinuar el tránsito vehicular y de peatones por las mismas.

Y no puede alegar la señora alcaldesa que desconoce la situación, por ejemplo, de la calle Respaldo 25, del sector Carlos Álvarez, cuyos residentes han hecho todo tipo de protesta sin que la alcaldía les haga el menor caso.

Hace unos meses llegó una brigada dizque con la intención de repararle y la dejaron en peores condiciones que como estaba.

Lo peor de esta situación es que los vecinos del sector Carlos Álvarez se están quedando sin alternativas para movilizarse, porque todas las calles están a punto de alcanzar la misma gravedad de deterioro de la Respaldo 25.

La señora alcaldesa dirá que carece de recursos para bacheo de calles y que esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Obras Públicas, pero debe revisar sus pliegos de promesas.

Atentamente,

Élida de Jesús