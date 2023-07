Debemos cuidar alcaldesa

Son tantas las personas que aprueban el gran trabajo de desarrollo a favor del municipio de Salcedo de la alcaldesa María Mercedes Ortiz.

Negar sus grandes aportes a favor de ese municipio hermano sería mezquino, y quiero empezar estas líneas yéndome a los orígenes humildes de esta gran mujer que desde joven tuvo la firmeza de querer ser alguien que aportara a la sociedad.

Cuando me enteré de todos los esfuerzos y vicisitudes que tuvo que enfrentar para hacerse música, y es desde la música que Mecho comienza a hacer su zapata de liderazgo y trabajo constante a favor de la humanidad.

Tengo un hijo que es maestro de música y puedo dar testimonio que los músicos cuando tocan con amor, generan una sensibilidad humana sin precedente, sólo ellos conocen el inmenso lenguaje de sensibilidad que llevan dentro.

Mecho, de pedir «bolas» para finalmente tocar magistralmente el violonchelo, no se detuvo ahí, sino que su naciente liderazgo la llevó a dirigir el Teatro Orquestal Dominicano, más luego se titula con honores como licenciada en derecho, y licenciada en ciencias políticas, aparte de un sinnúmero de diplomados y talleres que han hecho que esta gran mujer se preparara para dirigir, no sólo la Alcaldía de Salcedo, ni la Senaduría, sino también hasta la misma Presidencia de la República.

Cuando expreso que “debemos cuidar a Mecho”, lo fundamento en su inmenso legado de trabajo a favor de Salcedo y la provincia Hermanas Mirabal.

Sus dos exitosas gestiones a favor de un municipio que la mayoría no creía en él, un municipio en donde el caos, la anarquía y el desorden era el plato del día, lo que llevó a este municipio a ser un territorio que no generaba ninguna confianza a los inversionistas ni a los visitantes que lo veíamos como un pueblo en donde no había seguridad ni tampoco condiciones para invertir un solo peso.

Una de las principales conquistas de Mecho como alcaldesa es precisamente haber recuperado la confianza en ese heroico e histórico pueblo. Eso costó mucho esfuerzo, visión, inclusión, madurez y entrega total a favor de cambiarle la cara a su municipio.

Al final lo logró, hoy Salcedo es visitado sin ningún tipo de temor, hoy Salcedo está lleno de grandes inversiones en los diferentes sectores económicos, y es esa confianza que ha situado a Salcedo como la capital culinaria de la zona. Debemos cuidar a Mecho por el compromiso tangible para con su pueblo, debemos cuidar a Mecho.

Lincoln Minaya