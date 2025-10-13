Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros para este martes en algunas provincias, concentrados en el litoral caribeño, el centro del Cibao y la costa norte.

Meteorología indicó que “a partir de la madrugada del lunes al martes” se registrarán aguaceros sobre La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Barahona, debido al arrastre de nubosidad por parte del viento del este.

En la tarde, el pronóstico se reforzará con aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento hacia Monte Plata, Hato Mayor, Juan Sánchez Ramírez, Duarte, el sur de Santiago de los Caballeros, Valverde y Santiago Rodríguez.

Puedes leer: Gobierno refuerza el control migratorio con 9,280 personas deportadas y repatriadas hacia Haití en la última semana

Asimismo, Meteorología informó que vigila la tormenta tropical “Lorenzo”, que la tarde del lunes se localizaba al oeste de Cabo Verde, en África.

Según el informe del organismo, esta tormenta no representa peligro para República Dominicana.

“Lorenzo” es la décimo segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México de este año.