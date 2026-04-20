Campaña “#Nosvamosdetour” enciende rumores sobre posible gira de Karol G en SD

Santo Domingo.— El paisaje urbano de Santo Domingo ha sido intervenido este lunes por una serie de vallas publicitarias que muestran únicamente el mensaje “#Nosvamosdetour”, sin firma ni pistas visibles sobre su origen.

La propuesta, aparentemente simple, ha resultado efectiva: el mensaje se ha propagado con rapidez en redes sociales, donde usuarios debaten posibles responsables y teorías sobre su significado. La falta de contexto ha sido, precisamente, el elemento que ha impulsado su viralización.

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Rumores apuntan a la música

Entre las hipótesis más comentadas destaca la posible relación con la cantante colombiana Karol G, quien recientemente adelantó información sobre una nueva gira durante su presentación en Coachella.

Este contexto ha llevado a parte del público a interpretar la frase como un adelanto de fechas o eventos vinculados a su tour. No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial que respalde esta versión.

Marketing basado en el misterio

Expertos en publicidad coinciden en que este tipo de acciones responde a una lógica clara: generar expectativa antes de revelar una marca o producto. Al eliminar elementos identificables, la campaña obliga a la audiencia a participar activamente, amplificando su alcance de forma orgánica.

Una incógnita abierta Por el momento, el origen de “#Nosvamosdetour” sigue sin esclarecerse. Lo cierto es que la estrategia ya logró su objetivo principal: captar la atención y posicionarse en la conversación pública.

A la espera de un anuncio oficial, la campaña continúa alimentando la curiosidad colectiva, mientras crecen las especulaciones sobre si se trata de un evento musical de gran escala, una activación comercial o el preludio de una gira internacional.

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