Santo Domingo.- Muchas personas confunden el anticiclón con un ciclón, y hasta se preocupan cuando escuchan hablar de estos sistemas, pensando que pueden desarrollarse y convertirse en un huracán.

Sin embargo, son sistemas diferentes, ya que el ciclón puede causar lluvia y hasta adquirir categoría de una tormenta tropical o un huracán.

El anticiclón es un sistema con características distintas.

Se trata de una zona de alta presión que actúa en niveles altos de la atmósfera.

Anticiclón

Su aire seco desciende y seca las nubes, por lo que la lluvia es limitada cuando estamos bajo la incidencia de un fenómeno de ese tipo.

Un anticiclón puede actuar como escudo para impedir el avance de un ciclón tropical, debido a su amplio campo de influencia.

Actualmente, el área del Caribe está bajo la influencia de uno de estos fenómenos, por lo que la actividad de lluvia se mantendrá limitada en suelo dominicano.