El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Óleo y Julio Canelo, secretario general de la ADP y coordinador nacional de la EDD. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Las fallas registradas durante la jornada de este lunes en la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) fueron corregidas, informó la comisión ejecutiva del proceso, que aseguró la continuidad del cronograma sin contratiempos.

La comisión, integrada por el Ministerio de Educación (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), indicó que las incidencias detectadas fueron atendidas oportunamente mediante equipos técnicos desplegados a nivel nacional y personal especializado en la plataforma digital, operando de forma continua.

En un comunicado, precisó que, como parte de los ajustes, se aplicaron extensiones de tiempo y reorganización de grupos en algunos centros, con el objetivo de garantizar la participación de todos los docentes convocados.

“Tenemos equipos técnicos en el interior del país, tenemos equipos técnicos a nivel de plataforma, y equipos técnicos también en la Dirección de Tecnología que están las 24 horas del día monitoreando este proceso”, precisó el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Óleo.

Asimismo, se dispuso que quienes acudieron este lunes deberán presentarse nuevamente el 24 de abril, aun cuando hayan completado la prueba.

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Las autoridades reiteraron que el proceso de evaluación docente seguirá desarrollándose conforme a lo previsto, por lo que los docentes convocados para los próximos días deben asistir con normalidad.

“Hacemos un llamado a todo el magisterio nacional a que concurra según el cronograma establecido a realizar su evaluación, y aquellos que fueron convocados el día de hoy lunes 20 están convocados el día 24. Hemos estado en coordinación permanente, nos hemos percatado de que las incidencias fueron resultas”, indicó Julio Canelo, secretario general de la ADP y coordinador nacional de la EDD.

La comisión de Evaluación Docente, integrada por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED). / Fuente externa.

La evaluación se lleva a cabo en 123 centros habilitados en todo el país, con la participación de aproximadamente 115 mil docentes.

Esta etapa corresponde al Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), que evalúa competencias del personal docente y directivo mediante pruebas digitales aplicadas de forma presencial.