Cameron Golinsky, un influencer canadiense de 35 años, se transformó en una nueva víctima del “golpe Boa Noite, Cinderela” (“Buenas noches, Cenicienta”) en Brasil. Golinsky, quien residía en Río de Janeiro para aprender portugués y crear contenido sobre el país, relató que fue drogado y robado tras conocer a dos hombres en un bar de Ipanema, uno de los barrios más turísticos de la ciudad.

Según su testimonio, después de aceptar una cerveza ofrecida por los desconocidos, perdió la conciencia y despertó dos días después en su departamento, sin pertenencias y con sus cuentas digitales comprometidas. La Policía Civil investiga el caso, mientras la experiencia del canadiense resalta los riesgos que enfrentan los visitantes en la región.

De acuerdo con lo publicado por Metrópoles, Golinsky explicó que la noche del 26 de octubre de 2025, dos hombres se le acercaron en un bar al aire libre de Ipanema, un lugar que frecuentaba desde su llegada a Brasil en febrero.

“Dos hombres se aproximaron, comenzaron a conversar y me invitaron a una cerveza. Esto ya me había pasado otras veces, así que no sospeché”, escribió el influencer en sus redes sociales. Puedes leer: Shakira conquista Ecuador con tres conciertos inolvidables

Poco después de beber, comenzó a sentirse “extrañamente ebrio”, a pesar de haber consumido poco alcohol. Los sospechosos lo convencieron de ir juntos al departamento que alquilaba, donde, según su relato, lo drogaron hasta dejarlo inconsciente. “Usaron una droga para dejarme inconsciente, robaron todo mi dinero y mi teléfono, y las evidencias sugieren que fui abusado sexualmente”, declaró.

Cameron Golinsky, un influencer canadiense

El influencer detalló en su denuncia que perdió cerca de USD 3.000 y que sus cuentas bancarias y de correo electrónico fueron invadidas, con cambios en contraseñas y datos biométricos, lo que le impidió recuperar de inmediato el acceso a su información financiera.

Tras recobrar la conciencia, buscó asistencia en el Consulado de Canadá, recibió medicación preventiva y formalizó la denuncia ante la Policía Civil, que recogió su testimonio y le realizó un examen de cuerpo de delito, según Metrópoles. En sus publicaciones en Instagram, el canadiense expresó: “Recé a Dios para que, cuando pudiera revisar, quedara algo en mis cuentas”.

El “golpe Boa Noite, Cinderela” es una modalidad delictiva recurrente en Brasil, especialmente en zonas turísticas como Ipanema, y consiste en drogar a las víctimas con sedantes como Rohypnol o GHB para robarles dinero y objetos de valor.

Según las autoridades, los criminales suelen enfocarse en turistas, quienes, tras perder la conciencia, pueden ser despojados de sus pertenencias e incluso sufrir abusos sexuales.

Golinsky relató que, tras el ataque, despertó dos días después sin entender lo ocurrido: “Recuerdo estar en una especie de neblina y luego todo fue negro. No piensas nada, no sueñas nada, simplemente desapareces y luego despiertas dos días después”, escribió en sus redes sociales, según el medio británico.

La investigación del caso está a cargo de la Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) y la Delegacia de Crimes contra a Dignidade Sexual, además de la 12ª Delegacia de Policía de Copacabana, según Metrópoles. La Policía Civil de Río de Janeiro informó a Daily Mail que ya identificó al menos a uno de los sospechosos, quien estaría vinculado a otro caso similar de “Boa Noite, Cinderela”.

Las autoridades cuentan con imágenes de cámaras de seguridad y continúan las diligencias para localizar a los responsables. La policía también confirmó que los exámenes médicos realizados a Golinsky dieron negativo para enfermedades de transmisión sexual.

El caso de Golinsky no es un hecho aislado. En agosto de 2025, un estudiante británico de 21 años fue filmado colapsando inconsciente en la playa de Ipanema tras ingerir un cóctel presuntamente adulterado por un grupo de mujeres. El joven relató que, tras uno o dos sorbos, perdió el conocimiento, mientras que su amigo arrojó su teléfono a la arena para evitar que los atacantes accedieran a sus aplicaciones bancarias. Por ese caso, la policía detuvo a tres mujeres: Amanda Couto Deloca, Mayara Katelyn Americo da Silva y Raiane Campos de Oliveira. Esta última había sido arrestada cerca de 20 veces por delitos similares y cumplió seis meses de una condena de seis años por drogar y robar a otro turista británico, aunque su sentencia fue revocada en apelación.

Puedes leer: Se desconocen causa de apagón general que dejó a República Dominicana oscuras

En otro operativo reciente, la policía de Río detuvo a Claudio Rafael Silva de Quieroz de Pontes, un escort de 22 años acusado de integrar una banda que captaba turistas extranjeros, especialmente hombres homosexuales, a través de aplicaciones de citas para luego drogarlos y robarlos en playas y bares.

Las dificultades para llevar a juicio y condenar a los responsables de estos delitos son notables, especialmente cuando las víctimas son extranjeras. El profesor de derecho penal Ronny Nunes explicó a Daily Mail que “cuando es necesario consultar a la persona, pedirle que identifique a alguien, o incluso cuando el proceso ya ha comenzado y se le solicita que comparezca ante el juez y el fiscal para confirmar su declaración, a veces no se le localiza”. Añadió que “cuando la declaración inicial en la comisaría no se ratifica en el tribunal, la condena se vuelve muy difícil y la absolución se impone”.

A pesar del trauma sufrido, Golinsky expresó en sus redes sociales su agradecimiento por el apoyo recibido de familiares, amigos y seguidores, y destacó que nunca se sintió solo durante el proceso.

“He recibido una avalancha de amor de familiares, amigos, conocidos e incluso desconocidos”, escribió. Un seguidor brasileño le comentó: “Lamento mucho lo que te ocurrió. Hay personas terribles en nuestro país, pero también muchas buenas que te desean lo mejor en este momento”.

Fuente Infobae