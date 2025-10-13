San José, Costa Rica. – La Embajada de República Dominicana en Costa Rica fue escenario de la graduación de 34 dominicanos residentes en este país, quienes completaron con éxito el curso de Organización y Eventos impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

El acto contó con la presencia de funcionarios de INFOTEP y del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), en un ambiente de orgullo y celebración por los logros de la diáspora dominicana.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la política exterior dominicana de fortalecer la protección, la asistencia y la vinculación de los nacionales en el exterior. Está alineada con el Eje 1 de la Estrategia de Política Exterior, que busca garantizar el bienestar de los dominicanos dondequiera que se encuentren y promover su integración al desarrollo nacional.

Durante la ceremonia, la embajadora María Amelia Marranzini destacó el valor del logro para la comunidad dominicana y la importancia de continuar creando oportunidades de formación.

“Este curso es testimonio del espíritu trabajador de nuestros compatriotas y del compromiso del Gobierno dominicano con la formación continua de su diáspora”, expresó, felicitando a los 34 graduandos y agradeciendo al INFOTEP, al INDEX y a la Asociación Comunidad Dominicana en Costa Rica por hacer posible esta iniciativa.

La Embajada reiteró el compromiso del Gobierno dominicano de continuar fomentando programas de capacitación y espacios de desarrollo que fortalezcan las capacidades y los vínculos de la comunidad dominicana en el exterior, y que les permitan seguir aportando valor en sus comunidades de residencia.