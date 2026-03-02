Infraestructura Escolar interviene siete planteles afectados por inundaciones en Gaspar Hernández

Gaspar Hernández, Espaillat, RD.– La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) inició trabajos acelerados de rehabilitación en siete centros educativos que resultaron afectados por las inundaciones provocadas tras el desbordamiento del río Joba, en distintas comunidades de este municipio.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, realizó un recorrido de supervisión por los planteles impactados, donde constató daños significativos en infraestructuras, pérdida de mobiliario, archivos, electrodomésticos y material didáctico.

Durante la visita, Herrera dejó formalmente instaladas las brigadas y al contratista responsable de las obras, asegurando que los centros estarán listos en un plazo de cinco días a una semana, con el objetivo de reanudar la docencia en esta demarcación turística.

Centros educativos intervenidos

Entre los planteles afectados se encuentran:

Escuela Básica Juan Pablo Duarte , en la comunidad El Caimán, donde parte de la verja perimetral colapsó debido a la crecida del río.

, en la comunidad El Caimán, donde parte de la verja perimetral colapsó debido a la crecida del río. Centro Educativo Martina Villa de Mejía , en el sector La Hoya.

, en el sector La Hoya. Escuela Primaria Profesora Baudilia López , en Mata de Guanábano.

, en Mata de Guanábano. Centro Educativo El Caimán, entre otros.

El funcionario explicó que la intervención responde a instrucciones directas del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación Luis Miguel De Camps, quienes han dado seguimiento a la situación tras las lluvias.

Quizas te interese: Sur Futuro ofrece ayuda a brigadas control de incendio cordillera Central

“Estamos aquí dando respuesta inmediata a los daños ocasionados por las inundaciones. El Gobierno garantiza que en los próximos días estos planteles estarán rehabilitados para continuar con las clases”, expresó Herrera.

Comunidad educativa valora intervención

De su lado, la directora de la Escuela Juan Pablo Duarte, Elizabeth Pérez, destacó la rapidez con que las autoridades actuaron para atender la emergencia, señalando que la pronta rehabilitación permitirá restablecer la docencia en el menor tiempo posible.

En el recorrido participaron además Alexis Sosa, encargado zonal de Infraestructura Escolar en la Región Cibao Norte; Osiris García, encargado de Mantenimientos Licitados; Richard Sosa de la Cruz, director del distrito educativo 06-07; el periodista Vargavila Riverón, encargado de comunicaciones de la DIE; Juan Cartagena, coordinador provincial; Estanly Núñez, coordinador de campo; el contratista Manuel Enríquez y la regidora Idelkis Feliz, entre otros funcionarios.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar condiciones seguras para el retorno a clases en las comunidades afectadas por el desbordamiento del río Joba.