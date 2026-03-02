Sur Futuro ofrece ayuda a brigadas control de incendio cordillera Central

Santo Domingo.– Con el objetivo de proteger los bosques de la cordillera Central, la Fundación Sur Futuro ofreció apoyo para implementar mejores prácticas de control de incendios forestales y manejo de la seguridad, dirigido a ocho brigadas voluntarias de la zona.

En materia de manejo del fuego, el proyecto ha desarrollado procesos de sensibilización en ocho comunidades de la cuenca alta del Yaque del Sur, combinando formación comunitaria y fortalecimiento técnico de las brigadas para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante incendios forestales.

Entrega de equipos especializados

La jornada incluyó la entrega de herramientas especializadas y equipos de protección personal para reforzar la capacidad operativa de los equipos comunitarios.

Entre los insumos distribuidos se encuentran herramientas McLeod, hachas y zapapicos, rastrillos forestales, bate fuegos, bombas de mochila rígida, sopladores, gafas de seguridad, mascarillas, guantes y cascos.

Conservación y conectividad ecológica

El taller forma parte de las acciones que el proyecto ejecuta desde 2025 para contribuir a la conservación de la biodiversidad y fortalecer la conectividad ecológica entre el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, ambos ubicados en la cordillera Central.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Critical Ecosystem Partnership Fund y también impulsa medios de vida sostenibles, así como el fortalecimiento de la gobernanza y el manejo responsable de los recursos naturales.

Trabajo sostenido desde 2011

El trabajo de Sur Futuro en esta área se remonta a 2011, con el proyecto de Manejo Sostenible de las Cuencas Altas de Sabana Yegua. Desde entonces, el acompañamiento continuo a las brigadas ha contribuido a reducir la incidencia de incendios forestales en la zona, de acuerdo con reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con estas acciones, Sur Futuro reafirma su compromiso de seguir impulsando medidas de prevención para proteger la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas del país.