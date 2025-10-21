Villa Montellano, Puerto Plata.– Con una inversión superior a los US$100 millones, el presidente Luis Abinader dio inicio a la construcción del Hotel Meliá Bergantín Beach, desarrollado por el Grupo Puntacana y Meliá Hotels International, que generará más de RD$500 millones en nómina y marcará el comienzo de una nueva era para el turismo dominicano, impulsando el renacer de Puerto Plata bajo el modelo sostenible de Punta Bergantín.

Durante el acto, el mandatario manifestó que Punta Bergantín es un proyecto que marcará el relanzamiento del turismo hotelero en Puerto Plata, al señalar que la región tiene un desarrollo inmobiliario pujante y un turismo de cruceros líder en el país.

Explicó que el proyecto une la experiencia de la principal cadena hotelera española Meliá con el liderazgo local de la familia Rainieri, garantizando su éxito. Además, destacó que otras marcas internacionales, como Westin y Hyatt, comenzarán próximamente nuevas construcciones, consolidando el renacer turístico de la región.

El gobernante señaló que el proyecto se desarrolla mediante un modelo público-privado, sin costo para el gobierno, que permitirá dinamizar la economía local y crear oportunidades de inversión, y recordó que este tipo de colaboración fue clave en el desarrollo de Playa Dorada y que ahora se aplicará con igual éxito en Bergantín.

El jefe de Estado anunció la construcción de la carretera del Ámbar, que conectará Santiago, Moca y Puerto Plata, facilitando el acceso a los aeropuertos y mejorando la movilidad de turistas e inversionistas.

También mencionó la revitalización de otras áreas turísticas, como Sosúa, donde se busca recuperar su valor histórico y eliminar vicios para fortalecer la región.

Hotel Meliá Bergantín Beach

El presidente ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer, destacó que el proyecto cinco estrellas con 400 habitaciones busca posicionar la Costa Norte como destino turístico de clase mundial, mientras que el CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, afirmó que cada nueva marca internacional refuerza la credibilidad de Puerto Plata y simboliza el “nuevo turismo dominicano”, basado en sostenibilidad, innovación y autenticidad.

Director del proyecto Punta Bergantín, Andrés Marranzini Grullón

El director del proyecto Punta Bergantín, Andrés Marranzini Grullón, informó que la inversión supera los US$100 millones y generará RD$500 millones en nómina, fortaleciendo la economía local.

La primera etapa aportará 1,500 habitaciones y 30 mil turistas adicionales al año, aumentando la participación de Puerto Plata del 3 % al 9 % de los visitantes internacionales.

El proyecto, financiado por el Banco Popular Dominicano y el Banreservas, cuenta con más de RD$4,000 millones en ventas cerradas y se consolida como el motor del llamado “Nuevo Norte” dominicano, un modelo que combina inversión privada, sostenibilidad ambiental y desarrollo comunitario.