Inician actos por aniversario de tragedia del Jet Set con misa y clamor de justicia

SANTO DOMINGO.- Tras ser pospuestos por las lluvias registradas el miércoles, los actos conmemorativos por las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set iniciaron la mañana de este jueves con una misa presidida por el padre Rogelio Cruz, quien ha oficiado ceremonias religiosas en los meses previos al primer aniversario de la tragedia.

“Queremos justicia”, corearon los asistentes junto al padre Cruz al inicio de la eucaristía.

En la denominada “zona cero” se congregaron familiares, amigos y allegados, vestidos de blanco y negro, en recuerdo de las 236 personas fallecidas y los más de 180 heridos que dejó el derrumbe.

En los alrededores del establecimiento se observan fotografías, velones y flores colocados en honor a las víctimas, mientras agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mantienen presencia en el lugar.

A pesar de que el Distrito Nacional permanece en alerta amarilla, el acto se desarrolla bajo un sol radiante. Durante la jornada está prevista la celebración de dos misas y un homenaje en memoria de los afectados.

Con motivo de las actividades conmemorativas, la Digesett, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) extendieron el cierre de la avenida Independencia hasta el mediodía del viernes 10 de abril. Como vía alterna, el tránsito ha sido desviado hacia la avenida de la Salud.

El pasado martes 7, familiares y allegados también se congregaron en la denominada “zona cero” durante una vigilia con encendido de velas, en señal de memoria y como reclamo de justicia.