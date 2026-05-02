Equipos pesados y brigadas de obreros iniciaron la demolición de una gran roca que cayó en horas de la madrugada en el tramo Majagual de la carretera Juan Pablo II, en la entrada al Parque Nacional Los Haitises, producto de las lluvias registradas en los últimos días, lo que afectó el tránsito en la zona.

Brigadas y equipos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) también realizan labores de limpieza y retiro de escombros, con el objetivo de restablecer la circulación de forma segura en el menor tiempo posible.

Actualmente, el tramo se encuentra debidamente señalizado y el tránsito ha sido canalizado en un solo carril, con el apoyo de la DIGESETT, mientras avanzan los trabajos.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones del personal apostado en la vía.

Se prevé que al finalizar la tarde el tránsito quede completamente restablecido.

La roca, de gran tamaño, se desprendió de una loma en el kilómetro 82 de la autopista del Nordeste, próximo al paraje Majagual, obstaculizando el carril derecho en dirección norte-sur.

Los deslizamientos de tierra y rocas fueron provocados por las lluvias de los últimos días.