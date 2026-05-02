Difícil que la oposición acepte la reducción del 50 % de la asignación a los partidos como parte de las medidas contra la crisis. ¿Razones?

Los feminicidios son una epidemia que no cesa. Solo en el primer trimestre de 2026 se reportaron 22 casos. ¿A quién culpar de la desgracia?

Cercenados los derechos electorales de las minorías, Estados Unidos retrocede el pasado de la segregación racial. Nada de igualdad.

El Gobierno de Gustavo Petro puede estar satisfecho de los golpes al narcotráfico. En 2025 confiscó 445 toneladas de cocaína.

La reducción de la pena al golpista de Bolsonaro y el rechazo a la designación de un juez son dos golpes para Lula da Silva. ¿Los asimilará?

Está por ver si la crisis en el Partido Humanista Dominicano afectará el sistema político o incidirá en las próximas elecciones.

La Policía suele zanjar las críticas a los desacreditados intercambios de disparos con el anuncio de una investigación. Y punto.

Gravísima la denuncia de niños con armas blancas para enfrentar a alumnos de una escuela primaria en Verón. ¿Y la Policía?