El escándalo de Adorni pone a Milei contra las cuerdas

El blindaje a su jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien está en el centro de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito, pulveriza su retórica contra la corrupción del pasado. El de Adorni no es el único caso que ha contaminado la imagen y colocado su Gobierno contra las cuerdas, aunque sí uno de los más sonoros.

Rafael Santos

Ministro Educación Superior

Parece más que necesaria la transformación que dijo impulsar de la educación superior. Es gravísima la deficiencia que se observa en egresados de muchas universidades por la falta de rigor académico de los centros. Esa transformación, para que se enseñe y no solo se titule, puede ser un importante aporte a la educación superior.

Papa León XIV

Jefe del Vaticano

Con su oposición a las guerras para construir la paz profundizó los cambios no solo religiosos que se verifican en la Iglesia a partir del papado de Jorge Mario Bergoglio (Francisco). Aunque haya cesado la controversia con su compatriota Donald Trump su mensaje afianzó la nueva imagen del Vaticano.