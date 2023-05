Innecesario en el PLD

En el 2016, previo a que se definiera la reelección de Danilo Medina, empezamos a promover y asesorar a Mélido Mercedes, con un equipo de dirigentes y profesionales de alto valor, se colocó a en un posicionamiento por encima incluso de Lucía Medina, pero las negociaciones de reelección por reelección estropearon todo.

Es ahí cuando Lucía Medina, me pide apoyarla una vez más y así lo hice, trabajo duro también con Félix Bautista, Hanoi Sánchez y Danilo Medina.

En 2020, después de tener casi tres años sin saber nada del senador, que este si venía a San Juan no se comunicaba conmigo y el equipo de trabajo que lo veníamos asumiendo, Lucía Medina, se comunica conmigo para que le apoye, a pesar de saber que yo seguía la línea de Leonel.

Como mi disgusto era con el senador decidí apoyarla en sus aspiraciones a la senaduría, donde sucedieron cosas que no le dieron el triunfo que no voy a citar aquí.

Es el 2020 cuando empiezo a confrontar problemas serios de salud que afectan fuertemente mi voz, un cáncer en la cuerda vocal derecha, pero que no me impidió incluso usar mi voz para dirigir la estrategias comunicacionales de Gonzalo Castillo y Lenin de la Rosa y en la parte de medios a Félix Bautista.

Me esforcé más y si no ganamos a nivel nacional, en San Juan sí se logró. Sabiendo yo que mi problema iba a ser serio, ya viajaba semanalmente a la capital a recibir terapia, solicité a Lucía Medina, gestionar mi pensión con su hermano, cosa que me la pusieron difícil por no decir que nada quiso hacer.

Ya diagnosticado de cáncer me someto a varias cirugías y tratamiento de quimio y radioterapia que me sacan de San Juan por un tiempo y saben ustedes que los únicos peledeístas que fueron solidarios moralmente y estaban pendientes de mí, fueron Ramón de la Rosa y su hijo Lenin de la Rosa. Para ellos mi agradecimiento eterno así como el de mi familia.

No obstante seguí en el PLD, hasta darme cuenta que hicieron un proceso en el cual a sabiendas de mi situación de salud nunca me llamaron para preguntarme si me interesaba validarse y validar mi gente, ingenuo al fin ahí estaba hasta darme cuenta que prácticamente no figuro más que como un simple militante.

Si en el PLD no soy necesario, que hago ahí?

Fabio Montes de Oca