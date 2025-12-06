El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO) tiene previsto sembrar más de 160 mil tareas y producir 350 mil quintales de tabaco en la Zafra Tabacalera 2025-2026.

Las principales plantaciones se realizarán en Santiago, en especial Villa González; Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón entre otras localidades.

Iván Hernández Guzmán, director de INTABACO informó que dicha producción será utilizada para la siembra de más de 10,000 tareas de tabaco y serán comercializadas a bajos costos a pequeños productores.

Para esto se trabaja en la producción de 15 millones de plántulas o plantas jóvenes de tabaco que son comercializadas a 35 pesos la unidad, un 61 por ciento menos que en el mercado local, gracias a un subsidio otorgado por la Presidencia de la República.

El funcionario destacó que dicha variedad es de alta calidad, producen una hoja de tabaco con excelente textura, olor, sabor y son producidas en coordinación con la compañía Transplanta.

En el acto de inicio de entrega de plántulas participaron otros representantes del INTABACO como son Isidro Tavárez, director Agrícola; Tirso Ramírez, encargado de Investigación; Cristóbal Taveras, subdirector Agrícola; Ernesto Pérez, responsable del Sistema Georreferenciado; Richard Pérez, encargado de la verificación del estado de las plántulas; así como José de Moya y Elman Martínez, director y gerente de producción de Transplanta.