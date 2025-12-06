Economía

INTABACO espera producir 350 mil quintales de tabaco en la próxima cosecha 2026

El  Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO) tiene previsto sembrar más de 160 mil tareas y producir 350 mil quintales de tabaco en la Zafra Tabacalera 2025-2026.

Las principales plantaciones se realizarán en Santiago, en especial  Villa González;  Valverde, Montecristi,  Santiago Rodríguez, Dajabón entre otras localidades.

Iván Hernández Guzmán, director de INTABACO informó  que dicha producción será utilizada para la siembra de más de 10,000 tareas de tabaco y serán comercializadas a bajos costos a pequeños productores.

 Para esto se trabaja  en la producción de 15 millones de plántulas o plantas jóvenes de tabaco que son comercializadas a 35 pesos la unidad, un 61 por ciento menos que en el mercado local, gracias a un subsidio otorgado por la Presidencia de la República.

El funcionario destacó que dicha variedad es de alta calidad, producen una hoja de tabaco con excelente textura, olor,  sabor y son producidas en coordinación con la compañía Transplanta. 

En el acto de inicio de entrega de plántulas participaron otros representantes del INTABACO como son Isidro Tavárez, director Agrícola; Tirso Ramírez, encargado de Investigación; Cristóbal Taveras, subdirector Agrícola; Ernesto Pérez, responsable del Sistema Georreferenciado; Richard Pérez, encargado de la verificación del estado de las plántulas; así como José de Moya y Elman Martínez, director y gerente de producción de Transplanta.

