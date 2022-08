Intelectuales proclaman “San Cristóbal es mucho más que Rafael Trujillo”

La historia de San Cristóbal tiene ingredientes valiosos y puntos sobresalientes que van más allá del hecho que siempre se resalta de ser cuna del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, concluyeron cuatro intelectuales nativos de esa localidad en una mesa redonda.

Odalís G. Pérez Nina, Nelson Medina Nina, Ramón Puello Báez y el autor hicieron un ardiente llamado para que quienes se refieren a San Cristóbal en libros, ensayos, artículos y comentarios en general tomen en cuenta múltiples aspectos que evidencian las contribuciones a la nación de esa comunidad.

Expusieron sus criterios en la tertulia “San Cristóbal: historia, tradiciones y aportes a la cultura dominicana”, celebrada en el Centro Cultural Mirador -con organización de Purísima de León y Juancho Guerra- como parte de los actos de conmemoración del bicentenario del municipio de San Cristóbal.

Odalís Pérez

Pérez Nina, lingüista, escritor y profesor universitario, sostuvo que “San Cristóbal es un pueblo testimonio que tiene una historia de aportes, tropiezos y cambios” y se quejó de que ha recibido una condena injustificada al ser vinculada con los hechos del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Agregó que “las acciones de este militar nativo de San Cristóbal han influido no poco en su historia moderna, conocimiento y acciones sociales”, al punto de que la comunidad ha sido acusada de “pueblo de Trujillo o de pueblo trujillista”.

Pérez Nina afirmó que “la oralidad política sobre la relación Trujillo-San Cristóbal carece de datos ciertos”, advirtiendo a seguidas que “esa historia de eventos, prejuicios, explicaciones sin un serio respaldo histórico, contribuyen a crear una imagen falsa de San Cristóbal. A nuestro pueblo no le conviene ese tipo de ‘historia oral e incierta’. Tampoco le conviene a los historiadores nuestros distraerse con fábulas o anécdotas en tal sentido”.

Nelson Medina

Nelson Medina Nina, sociólogo y gestor cultural, proclamó con énfasis que “San Cristóbal no es Trujillo”, criticando de inmediato “el infundado estigma existente en el país contra San Cristóbal, durante años, en el sentido de asociar las actividades sancristobalense al dictador y, por demás, sacrificar al histórico pueblo, cuna de la Constitución de la República, por haber cometido el pecado de permitir que éste naciese en su territorio”.

Llamó la atención al hecho de que “quien redactó el Manifiesto Febrerista que legitimó el ascenso del tirano al poder, no era de San Cristóbal, las tropas militares que sustentaron ese ascenso, no llegaron desde San Cristóbal, no queda, en San Cristóbal, vestigio alguno de exaltación a la figura del dictador pero en otra ciudad sí y, como si fuera poco, varios sancristobalenses participaron activamente en el complot que terminó con su vida. Entonces pregunto: ¿quiénes son los trujillistas en el país: los sancristoberos o los de otra provincia?”.

Puello Báez

Ramón Puello Báez, comentarista de televisión y abogado, expresó que “San Cristóbal ha sido territorio de importantes primacías ya que siempre ha tenido un lugar preponderante en todos los momentos trascendentes de la historia nacional. No hay un solo hecho importante de la República donde la común de San Cristóbal, cabecera de la provincia del mismo nombre, no haya estado presente, y por lo general, en primera línea. Los hechos están ahí para demostrarlo”.

Recordó la importancia que siempre ha tenido la común en la agricultura, reconocida como suministradora de alimentos para la capital y ahora incluso del agua que beben los capitaleños. Se refirió a la creación en la común de la primera Escuela Agrícola pública inaugurada en 1909, y posteriormente el Instituto Politécnico Loyola, con escuela de agronomía y escuela técnica, así como la existencia del primer Centro de Investigaciones Agrícolas del país (Cenieca), que operó por varios años en la común y una serie de industrias a partir de la década del 50.

Pimentel Muñoz

José Pimentel Muñoz, periodista, autor del libro Memorias de San Cristóbal y organizador del Encuentro Histórico de San Cristóbal, sugirió una serie de acciones para apuntalar la imagen cultural de esa comunidad: una historia bien sustanciada acerca de Cambita Garabitos, una obra sencilla sobre la estadía en San Cristóbal del pintor español José Vela Zanetti, quien vivió allí junto a su familia a finales de la década del 40 cuando pintaba los murales de la Iglesia católica; la historia de la orquesta de Luis Alberti (primero llamada Generalísimo Trujillo y luego Santa Cecilia), radicada todo el tiempo en San Cristóbal, y elaborar una relación completa o inventario exhaustivo de los libros editados (por sancristobalenses o no), que tocan, manosean o se refieren a San Cristóbal.

“Pero para apuntalar su imagen cultural e histórica, San Cristóbal necesita otras muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo: 1.- Nombramiento de calles con los nombres de personajes importantes de las últimas décadas.

2.- Dar uso a la vieja Iglesia católica, frente al edificio del Ayuntamiento, para que convertirla en pequeño auditorio para actividades especiales: conciertos, encuentros culturales, reuniones, etc. Incluso, puede servir como museo municipal.

Y 3, publicitar para fines turísticos el punto exacto donde nació Rafael Leónidas Trujillo y el lugar donde permaneció el cadáver durante algunos meses entre junio y noviembre de 1961”, destacó.

Por José Pimentel Muñoz