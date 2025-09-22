En un comunicado, la Policía Nacional informó que se trata de Jean Lami, de 51 años.

San Pedro de Macorís. – Miembros de la Oficina Central Nacional (OCN-Interpol Santo Domingo), en coordinación con el Ministerio Público y la Subdirección Regional de Investigación, arrestaron a un ciudadano francés requerido por la justicia de su país por el delito de agresión sexual.

Se trata de Jean Lami, de 51 años, capturado durante un allanamiento en la finca Oasi RD, ubicada en la comunidad Guayabal, distrito municipal Gautier. La operación se realizó en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0062325 y la resolución No. 001-022-2025-SRES-01648 de la Suprema Corte de Justicia, que autorizaban su arresto con fines de extradición.

Lami estaba bajo una notificación roja de Interpol (No. A-12838/11-2024), emitida en noviembre de 2024.

En el procedimiento se incautaron su pasaporte francés, un celular, una escopeta marca Maverick modelo Mossberg, varias tarjetas bancarias y otros objetos personales.

Durante el operativo también fueron detenidas personas de nacionalidad francesa, venezolana y dominicana, a quienes se les ocuparon pasaportes, documentos de identidad, dinero en distintas monedas y un vehículo Nissan Frontier NP300.

El arresto estuvo encabezado por una fiscalizadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, con el apoyo de agentes de Interpol y de la Dirección Regional de Investigación.

El detenido fue trasladado bajo custodia al Centro de Retención correspondiente, donde permanecerá hasta que se coordine su proceso de extradición con las autoridades judiciales y migratorias.