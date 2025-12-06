Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Regional Espaillat de la Policía Nacional, adscritos a la Subdirección de Inteligencia (DINTEL), intervinieron un punto de distribución de sustancias controladas durante un operativo realizado en esta ciudad, donde fue ocupada un arma de fuego ilegal.

La intervención tuvo lugar en un punto de expendio de sustancias controladas ubicado en un solar baldío del sector La Soledad, donde varias personas, al notar la presencia policial, emprendieron la huida y dejaron abandonada entre la maleza una pistola marca LORCIN, modelo 380, calibre 380 mm, serie No. 193967, de color plateado, con su cargador, sin cápsulas y carente de toda documentación legal.

El arma ocupada se encuentra bajo custodia policial y será remitida al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.