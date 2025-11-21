El presidente Luis Abinader fue intimado mediante acto de alguacil a sustituir al director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por haber vencido el plazo legal de dos años para el que fue escogido el 14 de noviembre de 2023 [Corrección: la fecha 14 de noviembre de 2023 no cumple dos años antes de la fecha actual de noviembre de 2025; manteniendo la referencia original del texto].

La intimación fue hecha por los abogados Rigoberto Rosario, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, quienes advirtieron al mandatario sobre las consecuencias legales que acarrean el mantenimiento del oficial en esa posición, para la cual fue designado mediante el decreto 557-23.

“Le intiman formalmente para que, en el improrrogable plazo de 15 días, más el término de la distancia si hubiere lugar a ello, proceda a designar un director general de la Policía en sustitución del actual por haberse vencido el plazo máximo de permanencia en el cargo que permite la normativa sobre la materia, tal y como lo dispone la Ley 590-16, en el párrafo del artículo 23”, dice el documento.

Advirtieron al presidente Abinader sobre las consecuencias legales, incluyendo la violación de la Constitución de la República, que conllevaría la no designación de un nuevo director de la Policía.

“En consecuencia, no puede el presidente de la República violar deliberadamente con el mantenimiento en el cargo al director general de la Policía Nacional, vencido el tiempo máximo permitido en la indicada normativa legal”, precisaron los togados en el acto de alguacil.

Indicaron que el presidente no puede alegar que no ha tenido tiempo para la escogencia de un nuevo director de la Policía, puesto que hace poco tuvo tiempo para la emisión del decreto 652-25, mediante el cual designó dos funcionarios en la Opret.

“Es por ello, que los requirentes en un ejercicio de ciudadanía, exigimos a los requeridos Poder Ejecutivo y a su titular el presidente Luis Abinader cumplir con las prescripciones establecidas en el párrafo del artículo 23 de la Ley 590-16, en virtud de que, en acto impropio de un gobernante democrático y propio de un gobernante autoritario, usted como presidente de la nación desconoce la ley, sin explicar al pueblo de donde dimana el poder que ostenta…”, refiere el acto de alguacil.