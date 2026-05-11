Santo Domingo.– El presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández , realizará este martes 12 de mayo una nueva edición de “La Voz del Pueblo”, espacio en el que aborda temas de interés nacional y responde preguntas de la prensa.

La actividad está pausada para las 11:00 de la mañana en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en la calle Benito Monción No. 253, en el sector Gascue, Distrito Nacional.

“La Voz del Pueblo” es el escenario utilizado periódicamente por Fernández para fijar posición sobre problemáticas nacionales relacionadas con economía, seguridad ciudadana, endeudamiento público y costo de la vida, entre otros temas.

En entregas anteriores, el exmandatario denunció presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), caso que posteriormente derivó en algunos timientos judiciales y arrestos.

Asimismo, cuestionó la extensión del contrato entre Aerodom y el Estado dominicano, al denunciar el uso de US$775 millones recibidos por adelantado sin que, según afirmó, se ejecutaran las obras contempladas.

Como en ocasiones anteriores, Fernández interactuará con periodistas y comunicadores presentes durante el encuentro.