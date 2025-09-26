Santo Domingo. – La Defensa Civil Dominicana intensificó este viernes las labores de supervisión en zonas vulnerables, perifoneo preventivo y evacuación de familias afectadas, ante las inundaciones provocadas en gran parte del país por la incidencia de una activa onda tropical.

Durante la madrugada, brigadas de voluntarios auxiliaron a unas 160 familias cuyas viviendas quedaron anegadas en la comunidad El Rosario, provincia Azua. Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Según la Sala de Situación del organismo, la emergencia ha desplazado a 774 personas, de las cuales 26 fueron albergadas en el Liceo Gregorio Luperón de la localidad.

En La Altagracia, equipos de la Defensa Civil, junto a la gobernadora Daysi D´Oleo, trabajaron en la remoción de escombros y árboles caídos que obstruían vías principales.

Mientras que en Monte Plata, las autoridades confirmaron la muerte del chofer de un camión, tras el colapso del puente que conecta al municipio de Yamasá con el distrito municipal de Don Juan, ocurrido el jueves. Su cuerpo fue recuperado por brigadas de rescate.

Los directores provinciales de la institución también reportaron desbordamientos de ríos y lluvias significativas en San Juan, San Pedro de Macorís, La Romana, Bahoruco, San José de Ocoa y Dajabón, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

El director Juan Salas llamó a todos los miembros de la entidad a mantenerse en sesión permanente y en coordinación con los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CPMR) de sus demarcaciones para asistir oportunamente a la población.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a seguir únicamente los canales oficiales de información y permanecer atenta a la evolución de las condiciones climáticas.