Santo Domingo. –Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional provocaron la inundación de calles y avenidas, generando además extensos entaponamientos vehiculares en diferentes sectores de la capital.

Ante esta situación meteorológica, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró en alerta roja a cuatro provincias y al Distrito Nacional, mientras mantiene a nueve en amarilla y cinco en verde.

A las 9:14 de la mañana, el puente Juan Bosch registraba un fuerte entaponamiento vehicular como consecuencia de las intensas lluvias caídas en las últimas horas./Foto Jorge González

Las provincias en alerta roja son: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla permanecen: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde se encuentran: Barahona, Peravia, Puerto Plata, Pedernales y Sánchez Ramírez.

Las precipitaciones, ocasionadas por la incidencia de una onda tropical y una vaguada en altura, continuarán generando aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, según reportes de los organismos de emergencia.

📸 A continuación, una galería de imágenes, del fotoreportero de El Nacional, Jorge González, muestra las condiciones en que quedaron varias calles y avenidas anegadas por las intensas lluvias.