Inver Hosking inaugura nuevas instalaciones

Santo Domingo.- La compañía Inver Hosking S.R.L. celebró un encuentro-cóctel con clientes y allegados para compartir la inauguración de sus nuevas instalaciones en Villa Francisca, Distrito Nacional.

En sus palabras de bienvenida, Carlos Hosking, presidente de la empresa, destacó que desde el 2005 han mantenido el compromiso de brindar calidad y servicio a todo el territorio nacional, con la filosofía de que la satisfacción del cliente es lo primero.

“Somos la única empresa que tiene equipos nuevos, de medio uso y fabricación. Dando a nuestros clientes la mejor opción a la hora de elegir sus necesidades, porque para nosotros la satisfacción del cliente es lo primero”, dijo Hosking sobre la empresa dedicada a la fabricación y venta de equipos institucionales para hoteles, restaurantes, cafeterías y food truck.

“Para nosotros es una bendición estar en estas nuevas instalaciones luego de más de 15 años de trabajo incansable, noches cortas, días largos, momentos en los cuales pensamos que este proyecto no iba a ser posible y cuando más oscura se veía muchísimas veces la situación llegaba esa luz y me decía no puedes dejarte vencer, tienes que seguir”, aseguró. Recordó que al iniciar el proyecto para muchos allegados era una locura, pero para él y la señora Álida Minaya, quien falleció y fue una segunda madre, no lo fue nunca.

“Ya que ella fue mi segunda madre, me daba más fuerzas para demostrarme a mí y a todos que iba a ser una realidad me llegaron a decir hasta loco y yo con humildad sonreía al igual que lo estoy haciendo en el día de hoy”. Al confesar que la vida lo ha golpeado bastante duro, aseguró que Dios le dio fuerzas para seguir adelante y poder tener más fe.

“Quiero hoy felicitar a mi esposa Janeira Hosking y a mis hijos que están aquí y honrar la memoria de los dos que no están, porque sé que están contentos al ver esta noche tan especial”. También agradeció al señor Rafael Herrera, a quien considera un segundo padre, por todo su apoyo incondicional que le dio.

.