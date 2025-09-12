MICM abren convocatoria para la Competencia Interescolar Industrial 2025

Santo Domingo. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció la apertura de la tercera edición de la Competencia Interescolar Industrial (CII 2025), que este año se centrará en el sector de dispositivos médicos, una de las industrias de mayor crecimiento y proyección en la República Dominicana.

La competencia está dirigida a estudiantes de sexto de secundaria pertenecientes a las regionales educativas Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el espíritu innovador entre los jóvenes, acercándolos al entorno industrial del país.

La CII 2025 brindará a los participantes la oportunidad de conocer de cerca el ecosistema de los dispositivos médicos, mediante formación especializada, mentorías, visitas a empresas líderes del sector y desarrollo de proyectos innovadores.

Bajo el lema “Transforma tu idea. Impacta el futuro”,

Los estudiantes trabajarán en equipos para analizar los desafíos actuales del sector, proponer soluciones sostenibles y presentar sus ideas ante un jurado experto.

Participación de los estudiantes

El proceso para participar inicia con un video de inscripción, en el que cada equipo debe presentar su visión sobre los retos y oportunidades de la industria.

Los equipos seleccionados recibirán más de 50 horas de formación que incluirá talleres de liderazgo, sesiones virtuales con expertos internacionales, visitas técnicas, y entrenamiento para la presentación de proyectos.

Los equipos finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas en un evento final. Los tres equipos ganadores recibirán premios tecnológicos y pasantías en empresas del sector médico-industrial.

Los interesados pueden registrarse a través de la página web oficial cii.micm.gob.do hasta el 25 de septiembre de 2025, completando el formulario con toda la información requerida.