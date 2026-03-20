Emotiva reacción de mujer destaca impacto de Feria Inmobiliaria Banreservas

Santo Domingo. — La Tercera Feria Inmobiliaria de Banreservas fue escenario de un momento conmovedor, cuando una mujer reaccionó con evidente emoción tras concretar la compra de su vivienda, simbolizando el logro de una meta largamente esperada.

El hecho puso en evidencia la importancia de este tipo de iniciativas para los dominicanos que viven en el extranjero, quienes ven en estas ferias una vía accesible para invertir en la República Dominicana y garantizar seguridad habitacional para sus familias.

Un paso hacia la estabilidad

Según destacó la entidad bancaria, cada edición de esta feria facilita que más personas puedan materializar el sueño de adquirir un hogar, en un proceso que combina facilidades financieras con el deseo de mantener un vínculo cercano con su país de origen.

Impacto más allá de lo económico

Más allá de la inversión, la adquisición de una vivienda representa para muchos una meta personal y familiar, cargada de significado emocional, especialmente para quienes residen fuera del país y buscan regresar o asegurar un espacio propio en su tierra.

La iniciativa continúa posicionándose como una herramienta clave para impulsar el acceso a viviendas y dinamizar el sector inmobiliario nacional.