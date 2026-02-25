Investigan muerte de ganadero; buscan a empleado como principal sospechoso

La Vega.– Las autoridades investigan la muerte del ganadero Mateo Ulerio, de 58 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un pozo séptico en su granja, ubicada en la comunidad de Cabirmota.

Operativo en marcha

Miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) desplegaron un operativo para localizar al principal sospechoso: un empleado de nacionalidad haitiana que tenía aproximadamente 15 días laborando en la finca y que actualmente se encuentra prófugo junto a su pareja.

Hallazgo del cuerpo

De acuerdo con familiares, la alerta surgió cuando la esposa del productor notó que este no regresó a la vivienda para tomar su medicamento y que su teléfono celular permanecía apagado. Posteriormente, allegados acudieron a la propiedad y la encontraron abierta.

Amauri Ulerio, sobrino del fallecido, explicó que durante la búsqueda encontraron la gorra del ganadero en la parte frontal de la finca. Horas más tarde, al revisar el pozo séptico, localizaron el cuerpo.

Investigación en curso

Familiares señalaron que el sospechoso habría ofrecido una versión en la que mencionaba la supuesta participación de varias personas armadas, explicación que está siendo evaluada por los investigadores.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para la autopsia correspondiente, mientras las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del hecho.