Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía investigan la muerte de un general retirado de la Ejército de la República Dominicana (ERD) en la tarde de ayer en un incidente ocurrido en las inmediaciones del sector Duquesa, Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

La víctima respondía al nombre del general (R) Lorenzo María González, ERD y según trascendió en horas de la tarde el oficial general retirado se encontraba en unos terrenos próximos al vertedero Duquesa en compañía de un cuñado suyo.

Testigos informaron que dos personas, hasta el momento de generales desconocidas, se aproximaron al lugar a bordo de una motocicleta y sin mediar palabras, presuntamente abrieron fuego contra el general González y su acompañante.

Puedes leer: Policía investiga balacera en Villa Duarte que deja un niño muerto

El ataque resultó en la muerte del general (R) Lorenzo María González y dejó herido al cuñado que le acompañaba.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional ofrezca detalles adicionales sobre el estado del herido y los avances en la investigación.