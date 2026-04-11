Irán acepta las negociaciones de paz de «buena voluntad», pero desconfía de EE.UU.

Irán acepta de “buena voluntad” las negociaciones de paz con Estados Unidos, que comienzan este sábado en Islamabad, aunque mantiene una postura de desconfianza hacia Washington, según declaró el embajador iraní en España, Reza Zabib.

El diplomático señaló que “en dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas”, en declaraciones a la prensa antes de participar en un acto público en Madrid contra las “agresiones imperialistas” de EE.UU. e Israel.

Añadió que Irán se mantiene preparado para dos escenarios: “Primero, la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y segundo, la defensa de nuestra nación”, subrayando que el país está listo para responder en caso de conflicto.

En ese contexto, afirmó: “Como saben, hemos sido perfectamente capaces de defender a nuestra nación durante esta guerra de agresión”.

El embajador sostuvo que la clave para avanzar hacia la paz es “reconocer y respetar el derecho de la nación iraní en todos y cada uno de los aspectos”, incluyendo, según dijo, el derecho al desarrollo tecnológico y a vivir en paz.

“Tenemos dos opciones: o una nación que vive con dignidad, que no es simplemente una nación, sino una civilización, o hablar… de cómo sembrar el terror en una civilización”, añadió, citando declaraciones atribuidas al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Consultado sobre el papel de Israel en las negociaciones, aseguró que el país hebreo “siempre ha socavado cualquier esfuerzo de paz”, acusándolo de promover la guerra, la violencia y los crímenes, lo que, según dijo, dificulta cualquier solución diplomática.